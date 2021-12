Mister Baiardini e il giovane Sifanno, dalla Wp Bari alla Nazionale

Ci saranno anche due portacolori della Waterpolo Bari al prossimo collegiale della nazionale giovanile dì pallanuoto rivolto agli atleti nati nel 2006. La notizia è giunta nella sede societaria del capoluogo pugliese nelle scorse ore e si rifersice alla convocazione del nuovo allenatore Paolo Baiardini e del giovane pallanuotista Francesco Sifanno. Il mister e l’atleta dovranno trovarsi a Santa Maria Capua Vetere dal 3 al 6 gennaio 2022. Baiardini – allenatore scelto dai reds per la prossima stagione nella serie B maschile – sarà in Campania come assistente tecnico insieme al tecnico federale Massimo Tafuro, all’altro assistente Daniele Cianfriglia e al medico Giuseppe Mercone. Sifanno dovrà rappresentare i colori di Bari e della Puglia al cospetto di altri ventuno atleti provenienti da tutta Italia. “Noi siamo fieri e certi del nostro impegno e questi sono i risultati”, il commento sulla pagina social ufficiale dello Stadio del Nuoto e della Waterpolo Bari.