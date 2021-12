Bari, rinviato il Duathlon dell'Epifania

Poche ore fa è giunto in redazione un comunicato ufficiale firmato da Roberto Maizza, presidente del Comitato Regionale Sport Puglia, e da Antonio Cicciomessere, numero uno dell’ASD Acquamarina Palese. La nota ufficializza l'annullamento ed il rinvio dell'appuntamento "Duathlon dell’Epifania" inizialmente programmato a Bari per il 6 gennaio 2022.

"Visto il particolare periodo pandemico in atto - si legge - e della recente proroga dell'emergenza prevista dal Governo Nazionale al 31 marzo 2022, visti, i continui aggiornamenti e restrizioni sugli eventi e manifestazioni pubbliche della normativa nazionale e vista la diffusione della nuova variante del Covid19, denominata Omicron, più aggressiva ed identificata anche in Puglia nei giorni scorsi, teniamo conto dell'attrattività di questa Regione per i flussi turistici nazionali ed internazionali, nonché della data prescelta dalla società organizzatrice per la gara nel periodo natalizio che potrebbe agevolare non voluti assembramenti tra atleti e pubblico. Sentito il parere del Presidente Regionale FITRI della Puglia, comunichiamo il rinvio a data da destinarsi della gara di Duathlon dell’Epifania, organizzata a Bari il 6 gennaio 2022". Le quote di iscrizione già effettuate saranno rimborsate a mezzo bonifico.