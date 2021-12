L'accordo nazionale per rilanciare la palla ovale del Sud Italia

Un patto storico per il bene della palla ovale italiana. E' quello suggellato l'altro giorno tra i Gruppi Sportivi “Fiamme Oro” della Polizia di Stato e la Federazione Italiana Rugby con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo del rugby nel meridione del Paese, fornendo strumenti concreti alla Commissione Rilancio Sud.

La convenzione tra Fiamme Oro e FIR avrà durata quadriennale e prevede l’organizzazione di eventi “open day” negli istituti scolastici e presso le principali società delle sette città interessate (Napoli, Bari, Taranto, Reggio Calabria, Palermo, Catania e Cagliari) e un evento annuale nel mese di maggio, il “Festival di primavera”, per coinvolgere tutti i ragazzi, familiari e docenti che, con il proprio istituto scolastico, hanno aderito al progetto.

La Federazione Italiana Rugby, di concerto con Fiamme Oro, metterà a disposizione i propri tecnici nelle città coinvolte nel progetto per agevolare la pratica e la formazione, promuovendo sinergicamente i valori dello sport, rispetto delle regole, della legalità e delle istituzioni, in piena condivisione della mission e dei valori FIR con la filosofia dei Gruppi Sportivi della Polizia di Stato. L’accordo sottoscritto dal Presidente federale Marzio Innocenti e dal Presidente del Gruppo Sportivo Fiamme Oro Francesco Montini mira a consentire alle comunità locali delle grandi metropoli del Sud Italia una più agevole partecipazione alla pratica sportiva per i giovani, rafforzando la cultura della legalità sui territori e la pratica del rugby in territori dove anche i limiti impiantistici possono rappresentare un ostacolo significativo.

IL RUGBY BARI - “La Federazione - il commento del presidente del Tigri Rugby Bari, Gennaro Totaro - sta compiendo grandi sforzi per mettere al servizio del territorio e, in particolare al sud, tutte le risorse possibili. L’accordo di collaborazione con le Fiamme Oro è l’ennesimo contributo alla formazione delle giovani generazioni del Sud Italia, sia dal punto di vista impiantistico, con l’utilizzo delle strutture e personale della Polizia di Stato, che sociale, attraverso la promozione della cultura della legalità. Siamo fieri di poter far parte di questo progetto.”