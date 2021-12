Bari, oggi la premiazione a "Una vita per lo sport"

Appuntamento a questa mattina, martedì 21 dicembre 2021 (ore 9.15) presso la sala giunta di Palazzo di Città per la premiazione a “Una vita per lo sport”. Alla presenza del sindaco di Bari Antonio Decaro e del presidente del Consiglio Michelangelo Cavone riceveranno il premio alla carriera sportiva Vito Simmi ed Enrico Presicci.

Il premio, intitolato “Una vita per lo sport”, sarà assegnato al maestro di karate barese e a tutta la sua famiglia per i successi conseguiti in ambito nazionale, europeo e mondiale. Accanto al maestro Simmi, nella vita quotidiana come nella pratica sportiva, ci sono i suoi familiari: la moglie Agnese, maestra di Karate (6° DAN), e i figli Daniele e Nicola, campioni europei e mondiali. “Un’intera famiglia dedicata allo sport – recita il comunicato del Comune di Bari – che ha portato il nome della Città di Bari in tutto il mondo”.

Il secondo premio sarà consegnato ad Enrico Presicci, presentatore, speaker sportivo e radiofonico, per aver raccontato molteplici gare sportive e presentato numerosi eventi, anche di rilevanza nazionale, con entusiasmo, professionalità e passione. Il premio “Una vita per lo sport” è patrocinato dall’azienda dello Stato “Sport & Salute” nell’ambito delle iniziative legate allo sport come veicolo di valori positivi e insegnamento al rispetto e alla lealtà in ogni situazione della vita.