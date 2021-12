Cus Bari sorride alla challenge italiana indoor

Italian Indoor Rowing Challenge felice per gli atleti del Cus Bari ben rappresentato nella competizione tricolore nazionale.

Molti atleti con il loro record personale si sono fermati ad un passo dal podio, tra allievi cadetti ragazzi junior senior e master. Il cronometro della gara online ha premiato

Giuliana Di Marzo, oro nei 30-39 Master Femminile e record nazionale con 7:26,5 sulla distanza olimpica. Coppa per Annacontini Andrea nei Allievi B1 Maschile, argento per Vanessa Cutrignelli nelle Under23 Pesi Leggeri Femminile e per Livorti Carlotta nelle Allieve B1 Femminile.

In occasione delle Regate Indoor, sono stati anche premiati tutti gli atleti che hanno portato lustro al Cus, con pluricampioni italiani o medagliati e vincitori di meeting nazionali.