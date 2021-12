Kaku Dai Bari fa la voce grossa tra le "forme"

Diciassette medaglie per la Kanku Dai Bari Fumarola Team al campionato regionale forme di taekwondo andato in scena l'altro giorno al Pala Florio di Bari. Al cospetto di oltre 300 atleti, i ragazzi del team Fumarola si sono dati battaglia sui 3 quadrati allestiti per l'occasione portando a casa cinque medaglie d'oro, sei d'argento e sei di bronzo. Un risultato unico ed incoraggiante per il proseguo della stagione.

Questo l'elenco dei medagliati: Oro: Fumarola Martino, Pasculli Giulia, Schiraldi Roberta, Trio Master Syncro (Fumarola/Pasculli/Clemente), Trio senior Femminile (Lidonnici/Cramarossa/Pasculli G.). Argento: Colucci Daniela, Pasculli Francesco, Capurso Elena, Lidonnici Laura, Coppia Master (Pasculli/Colucci), Team Five. Bronzo: Cramarossa Federica, Scardicchio Maddalena, Fumarola Davide, Fumarola Alessio, Capurso Francesco, De Giosa Cosimo.