Tigri Rugby Bari: 20-0 al Corato per salutare la C da regina e proiettarsi ai playoff

Un 20-0 al Della Vittoria per le Tigri del Rugby Bari che ieri hanno superato nettamente il Corato salutando la fase regolare della C pugliese da regina.

"Ora - dice il tecnico Vincenzo Scarano - siamo ufficialmente i campioni della Puglia. Ma siamo solo a metà del guado per la promozione in serie B. Adesso ci aspetta un mese per migliorare la tenuta atletica e perfezionare alcuni aspetti tattico-tecnici in modo da affrontare al meglio i playoff. Sarà dura ma contiamo di affrontarli al meglio delle nostre possibilità. Ci confronteremo con squadre provenienti da campionati che hanno annoverato in passato squadre che ora militano in serie maggiori. Sarà un bel confronto che ci farà capire se il lavoro svolto in questi anni è quello giusto".