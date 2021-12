Basket, derby leccesi per Cus e Angiulli Bari

Sabato sera di derby per Cus e Angiulli Bari che alle 19 scenderanno in campo per dare vita alle sfide dell'ottava giornata del campionato silver della serie C pugliese.

Il Cus Bari ospita al PalaCus (Lungomare Starita ad ingresso libero, ma col green pass) la Scuola di Basket Lecce. Una tappa stagionale fondamentale per gli universitari che hanno la necessità di difendere l'imbattibilità interna e di irrobustire la classifica che li vede al centro della graduatoria con 6 punti all'attivo (due in più dei salentini). Stesso score dell'altra squadra del capoluogo Angiulli Bari che - sempre oggi alle 19 - ospiterà gli altri salentini - e terza forza del girone - dell'Academy Nardò Calimera.