Rugby Bari: battere il Corato per il primato e per i playoff

Per il primato nel girone pugliese di C e per i playoff: questo l'obiettivo delle Tigri del Rugby Bari che domenica prossima - 12 dicembre - manderanno in archivio la stagione regolamentare ospitando il Rugby Corato al Della Vittoria (start ore 14.30).

La squadra di Scarano, che sinora ha ottenuto solo vittorie, è già matematicamente qualificata ai playoff (lo sarebbe anche da seconda della classe), ma punta ad ottenere il massimo per proiettarsi al meglio ai playoff promozione che prenderanno il via nel mese di gennaio. Per dopodomani, l'accesso allo stadio è consentito solo a chi è munito di green pass.