Canottaggio, Barion stellare per archiviare il 2021

Va in archivio la stagione agonistica del Circolo Canottieri Barion che torna dal Campionato Italiano di Gran Fondo di Sabaudia con 2 argenti e un bronzo.

Il 4x cadetti di Tamborrino Pasquale, Leonardo Bellomo, Carlo Barbone e la new entry Stefano Stramaglia viene squalificato seppur con un ottimo tempo a causa di un taglio in virata.

Mentre l’altro 4x cadetti maschile con Francesco Scaramuzzi, Claudio Straziota, Andrea Altomare e Alessandro Campobasso si posiziona al secondo posto con appena 1” di distacco dal gradino più alto del podio.

Il quattro di coppia ragazze conquista un terzo posto di carattere fra le Junior con Alessandra Quaranta, Sofia Caliandro, Chiara Tamborrino e Ilaria Bovio.

Anche i Master alzano la voce: il quattro di coppia di Carlo Quaranta, Lorenzo Orlando, Fabio Diomede e Francesco “Frank” Colaci si posiziona secondo.

Ottime anche le prestazioni degli Junior Michelangelo Quaranta, Luigi Tamborrino, Giancarlo Leonetti e Francesco Capone vicinissimi al podio con un buon quarto posto.