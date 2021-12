Judo Team Iacovazzi incetta di medaglie e primato al "Città di Bari"

Ennesimo trionfo per il sodalizio valenzanese Judo Team Iacovazzi che dal trofeo giovanile "Città di Bari" andato in scena ieri al Pala Florio mette in bacheca il titolo di prima società classificata grazie all'incetta di medaglie.

Questi i risulati. Classe Bambini (2014/2015/2016): oro Salvatore Gallo; argento Matteo De Musso e Alessio Casadibari. Classe Fanciulli (2012/2013) : oro Martina Perchiazzi, Luca Loiotile, Vitantonio Calabrese, Longo Francesco, Lavecchia Daniele, Santeramo Michele; argento Milillo Gabriele, Losacco Alessandro, De Musso Nicola, Ferri Gabriel, Cutrignelli Claudio, Deias Daniele; bronzo Rutigliano Alessandro; oro Tangorra Michele (Footballite); argento Grassini Alessio (Kodokan).

Classe Ragazzi (2010/2011) : argento Tranaso Giorgia, Palmisano Domenico, De Giglio Simone, bronzo Ottaviano Mattia, Palmisano Vincenzo e Morisco Michele.