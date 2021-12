Le Tigri Bari ruggiscono anche contro Draghi Bat: le mani sui playoff promozione

Un'altra vittoria, la sesta in sei turni giocati, per brindare alla matemtica certezza di partecipare ai playoff per salire in serie B. Questo il verdetto che scaturisce dal 7-38 ottenuto ieri pomeriggio dal Tigri Rugby Bari sul campo di Barletta nella sfida ai Drgahi Bat. Successo che permette alla formazione bianorossa di conservare la vetta in solitaria della classifica della C pugliese.

Per la leadership matematica bisognerà attendere la sfida di domenica prossima al Della Vittoria contro il Corato, appuntamento che farà abbassare il sipario sulla fase regolamentare della stagione. Al momento, c'è però, la certezza di partecipare ai playoff (passa anche la seconda della classe). Gli spareggi promozione inizieranno a metà gennaio, ma al momento non ci sono informazioni sulla formula del calendario. I precedenti playoff erano organizzati in un girone unico con due squadre campane, due pugliesi e siciliane. A grandi linee, il format sarà confermato anche per questa stagione.

Per il momento, mister Scarano preferisce soffermarsi sul presente: "E' un rugby bari work in progress - dice il tecnico Vincenzo Scarano - e stiamo lavorando per trovare i giusti equilibri fra i reparti. Abbiamo una rosa molto ampia e la regular season ci sta servendo per preparare al meglio i playoff". "A Barletta - conclude il tecnico delle Tigri - è stata una partita di sacrificio e carattere per gli uomini di mischia dato che avevano di fronte avversari molto motivati. I 3/4 hanno potuto sfruttare al meglio le occasioni avute. Le mete sono state siglate da Pastore, Sebastiani, Castiello, Martellotta e Ferruccio".