Tigri Rugby Bari, contro Draghi Bat un primato da difendere

Domenica di gara ufficiale per la capolista della palla ovale Tigri Rugby Bari che oggi pomeriggio - al campo comunale "Simeone" di Barletta (start ore 13.30) - sfiderà i padroni di casa dei Draghi Bat per la sesta e penultima giornata di andata del campionato pugliese di C maschile.

I biancorossi del capoluogo si presentano all'appuntamento con un biglietto da visita fatto dalle cinque vittorie consecutive ottenute nelle precedenti giornate di campionato. Score che vale la leadership in graduatoria quando manca appena un turno al termine della fase ascendente in calendario domenica 12 dicembre (ore 14.30) col match interno contro il Corato.

Questi i convocati da Vincenzo Scarano per l'incontro odierno: Arbues, Bellifemine, Castiello, Castro, Dall'occo, Ferruccio, Genchi, Giaquinto, Lisco, Martellotta, Mastrorosa, Minichino, Napoletano, Pacello, Pastore, Portincasa, Rizzi, A. Scarano, Sebastiani, Stellato, Veronico, Zurlo. All. V. Scarano.