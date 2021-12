Calcio in carrozzina, Bari in gol

Invito aperto e ingresso libero al Pala Carrassi di Bari per questa domenica 5 dicembre a chi utilizza una carrozzina elettrica e voglia cimentarsi con il powerchair football, manifestazione di calcio in carrozzina organizzata dall’associazione barese Oltre Sport col patrocinio, tra gli altri, di Comune di Bari, Comitato Regionale Sport Puglia, Comitato pugliese Paralimpico, Famiglie Sma e Federazione Italiana Paralimpica powerchair sport.

Il “powerchair football” è uno sport per persone con disabilità dove si utilizzano sedie a rotelle a motore elettrico. Come nel calcio a undici, le squadre sono due ma formate da quattro giocatori. Le carrozzine sono dotate di protezioni ai piedi con cui è possibile attaccare, difendere e calciare un pallone che può avere un diametro massimo di 33 cm.

Al sud Italia, ci sono due squadre in Basilicata (Albatros Onlus a Pisticci e Pegaso Aias Matera), una in Puglia (Oltre Sport a Bari) e una in Campania (Asd Asco ad Ercolano).

Per partecipare all'iniziativa di domenica 5 dicembre sarà necessario esibire il Green Pass e prenotare all’indirizzo email oltresport2.0@gmail.com o al numero 340.3871781. Dalle 10 alle 11 si svolgeranno delle prove e dalle 11.30 alle 12.30 spazio per una esibizione degli atleti della Oltre Sport.