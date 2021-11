Bari, nella calza...di Natale il "Primo Duathlon dell'Epifania"

Comitato Regionale Sport Puglia in pieno fermento per organizzare la prima edizione del “Duathlon dell’Epifania”. Al lavoro tutto lo staff con in testa il numero uno Roberto Maizza, di concerto con l’Associazione Sportiva Dilettantistica Acquamarina Palese del patron Antonio Cicciomessere e l'official partner Decathlon Italia. La manifestazione sportiva sarà rivolta a tutti gli sportivi baresi e pugliesi a cui si da appuntamento per la mattinata del prossimo 6 gennaio 2022 dalle ore 7.30 alle 13.

"Nello spirito di squadra e nel rispetto dei valori sportivi", dicono gli organizzatori, gli iscritti dovranno cimentarsi in una competizione di duathlon, sport individuale che consiste nella somma di tre frazioni intervallate da corsa, bici e ancora corsa senza soluzione di continuità.

Per info sulle modalità di iscrizione e partecipazione è possibile contattate il numero telefonico 3711357900 e i riferimenti social dell’Acquamarina Palese (mail asd.acquamarina.palese@gmail.com ed il sito internet acquamarinapalese.it) oppure i recapiti del Crsp al numero 3286417284, alla mail segreteria@comitatoregionalesportpuglia.eu e il sito ufficiale www. comitatoregionalesportpuglia.eu