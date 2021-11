A Bari il progetto "Gasp" sui giochi di strada

Si scrive Gasp, “Game Activities for Sport Promotion” e si legge rogetto europeo mirato alla riscoperta di antichi giochi di strada ed alla promozione dell’attività sportiva all’aria aperta. Questo è quanto accadrà sabato mattina a Bari, al PalaCarrassi di via Turati, a partire dalle 9, per l’incontro internazionale a cura di Asd Margherita Sport e Vita di Margherita di Savoia con i partner europei del progetto Università di Murcia per la Spagna e Trend Prima per la Slovenia e l’altro partner italiano Cus Palermo.

E proprio in omaggio alla tradizione siciliana saranno riproposti otto giochi tipici della tradizione ludica dell’isola che vedranno per protagonisti 10 ragazzi ed i loro genitori, fra un po’ di teoria e tanta pratica. Giochi più conosciuti come “rubabandiera”, “tiro alla fune” e “ammucciaredda”, una sorta di “nascondino”, ma anche “strummula”, “campana”, “a mazza”, “boccia su strada”, “acchiana u patri cu tutti i so figghi”. Espressioni dialettali che rimandano a un piccolo mondo antico di giochi sempre meno diffusi ma non per questo degni di riconsiderazione, per l’importanza crescente di uno stile di vita sano abbinato a momenti di condivisione e convivialità.

Un evento organizzato in collaborazione con Pink Sport Time Bari: «Il progetto Gasp punta a far riemergere – spiega Spartaco Grieco, project manager di Margherita Sport è Vita – tradizioni che fanno parte del patrimonio immateriale dell’Unione Europea, richiamando l’attenzione sull’importanza di star bene insieme attraverso la pratica di attività ludica all’aria aperta. Un’occasione di riflessione ma anche di curiosità per quanti si cimenteranno in questi giochi storici ed immortali».