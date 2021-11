Canottaggio, Barion d'oro in Friuli

Regata Nazionale di Gran Fondo di canottaggio bagnata di oro per il Circolo Canottieri Barion, leader nei giorni scorsi a San Giorgio di Nogaro. In Friuli, il circolo barese di molo San Nicola ha trionfato nel quattro di coppia Cadetti grazie all’equipaggio formato da Pasquale Tamborrino, Leonardo Bellomo, Carlo Barbone ed Antonio Schirone, tutti 14enni. I vincitori hanno percorso i 6000 metri del percorso in 22:37:00, poco più di un secondo di differenza da Mestre seconda classificata e quasi dieci da Armida che ha chiuso il podio.

Nella stessa sede si sono disputati anche i Campionati Italiani di Fondo che hanno visto Alessandra Quaranta, 15 anni, e Giuseppe Bellomo, 18, vicinissimi alla zona medaglia nelle rispettive categorie: quarto posto per entrambi nel singolo, la prima fra le Ragazze ed il secondo, ex aequo, fra gli Junior. Buoni anche i riscontri da parte degli altri due singolisti in gara, la 18enne Ilaria Bovio quinta fra gli Junior ed il 22enne Luigi Dolce ottavo fra i Pesi Leggeri.

Un bilancio che può decisamente soddisfare il Circolo Canottieri Barion, vista anche la partecipazione di circa 650 atleti ripartiti su 346 equipaggi, a testimoniare una concorrenza davvero agguerrita: "Torniamo a Bari con un successo importante – osserva il direttore sportivo Carlo Quaranta – ed una serie di buoni piazzamenti che certificano ormai l’abitudine dei nostri ragazzi di esprimersi con continuità a livello nazionale. Adesso puntiamo a coronare in bellezza la stagione con l’ultimo appuntamento di Sabaudia dove il 5 dicembre si disputerà il Campionato Italiano di Gran Fondo di quattro di coppia ed otto".