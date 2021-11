Rugby Bari vince a Trepuzzi e resta in vetta

Vittoria sofferta ma legittima per le Tigri del Rugby Bari che si aggiudicano il derby della quinta giornata di C in casa del Trepuzzi per 10 a 7. Il successo consolida il Bari in vetta alla classifica davanti a Bros Lecce.

Partita brutta, bloccata. Le squadre si sono temute e rispettate ma la partita è stata arida di mete (1 a 1). Passa in vantaggio il Trepuzzi che buca sulla linea dei tre quarti segnando la prima e unica meta dei salentini realizzando il calcio piazzato (7 a 0).

Bari in campo con molti giovani che hanno comunque ben figurato. Di Sebastiani la meta del risultato finale 7 a 10 e del solito Stellato la punzione che ridotto lo svantaggio.

Il Bari, in occasione della giornata contro la violenza sulle donne, ha indossato un nastro rosso al polso destro.