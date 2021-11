Rugby Bari, a Trepuzzi per difendere la leadership

Quinta giornata di campionato per le Tigri del Rugby Bari che oggi alle 14.30 affronteranno il Treputium al campo Federale di Trepuzzi per il campionato di serie C pugliese. Trasferta salentina per i biancorossi di mister Scarano chiamati a difendere il primato in classifica fatto di quattro vittorie in altrettante gare giocate.

Questi i giocatori convocati da Vincenzo Scarano: Albrizio, Arbues, Buonamico, Buonfantino, Castiello, Castro, Cisaria, D’Allocco, Ferruccio, Genchi, Giaquinto, Lasorsa, Lisco, Martellotta, Minichino, Napoletano, Pastore, Rizzi, A. Scarano, Sebastiani, Stellato, Storelli, Zurlo.