Waterpolo Bari, bentornata in B

La speranza si è trasfornata in realtà. La Waterpolo Bari è stata ufficialmente ripescata nel campionato di serie B maschile che inizierà nelle prossime settimane. In attesa del calendario, la Federazione Italiana Nuoto - sezione pallanuoto - ha accolto con favore la richiesta di riammissione della squadra barese reduce dalla retrocessione in C dopo una stagione altamente travagliata.

I reds, affidati per la nuova avventura al tecnico Paolo Baiardini, giocheranno nel girone 3 che comprende anche Aquademia, Basilicata Nuoto 2000, Cesport Italia, Club Aquatico Pescara, Ischia Marine Club, Pescara Nuoto, Polisportiva Salerno, Arechi e San Mauro. Un motivo di orgoglio e grande soddisfazione per il sodalizio del presidente Merlini che torna nella categoria che più gli compete.Con la speranza che si possa ambire ad una ulteriore risalita nel torneo di A2, vecchia conoscenza del team biancorosso.