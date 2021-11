Rugby Bari, derby con i leccesi "stellati" del Bros

Appuntamento domenicale con la palla ovale alle ore 14.30 allo stadio della Vittoria per il derby Tigri Bari-Bros Lecce.

Big match della quarta giornata tra due delle formazioni più blasonate della C pugliese. Di fronte la capolista del capoluogo e la nuova realtà vicecapofila leccese diretta dalla nota coppia di chef stellati come Pellegrino e Potì: "Hanno racimolato in giro un po' di ex giocatori del vecchio Trepuzzi che giocò in B - fa sapere il tecnico del Rugby Bari, Vincenzo Scarano - e in più che ha militato in categorie superiori e ora ha intrapreso un percorso da chef sfruttando questa possibilità che gli viene concessa. Pellegrino è infatti sia giocatore che chef". "Il Bros è forte - conclude Scarano - e va affrontato con la giusta determinazione".

I convocati di mister Scarano: Ambrosetti, Buonamico, Castiello, Castro, Cataldo, Cisaria, Cuscito, Dall'occo, Genchi, Giaquinto, Longo, Martellotta, Mastrorosa, Minichino, Mirizio, Pastore, Portincasa, Rizzi, Scarano, Sebastiani, Stellato, Storelli, Veronico.