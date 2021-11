Judo: Porrelli, titolo italiano Esordienti firmato Team Iacovazzi

Ennesimo colpo da novanta per la Judo Team Iacovazzi che in queste ore piazza un titolo italiano nel campionato Esordienti appena concluso al Palazzetto dello Sport Palapellicone di Ostia. Gli atleti valenzanesi portano a casa un titolo italiano ed un piazzamento di lusso nelle rispettive categorie.

Sul tetto d'Italia sale Michele Porrelli, Esordienti B Under 15 per i meno 38 chili. Risultato di prestigio anche per Matteo Petranca, quinto classificato nella categoria meno 46 chili.