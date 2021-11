Surfski, Barion vincente alla "Scugnizzo run"

Divertimento e vittorie per la squadra di surfski del Circolo Canottieri Barion. Gli aleti baresi si mettono in evidenza alla “Scugnizzo Run” di Napoli, gara di SurfSki di 17 km andata in scena nelle scorse ore. In "campo" i Master del Circolo Canottieri barese con piazzamenti di assoluto rilievo.

Vedi la medaglia di oro conquistato da Giuliano Yuri Zavarella nella specialità SS1 master B. Primo posto di categoria anche per Michele Carella e Luca Lippolis SS2 Master C. Nicola Perchiazzi – SS1 Master C – si piazza settimo nella sua categoria.