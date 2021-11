Ennio Cristofaro, cinquine in B2 e C1

Bilancio positivo per le formazioni della Ennio Cristofaro Casamassima nel fine settimana del tennistavolo barese. Nella terza giornata della A2 maschile, il team barese si impone per 1-4 con Ausonia Enna. Ottimo risultato, quindi, per Falana Samuel Tobi, Antonio Pellegreini e Gerolamo Roberto Minervini. Va bene anche nella A1 femminile dove la squadra gialloblu - composta da Maria Yovkova, Celeste Leogrande e Otu Ime Cecilia Akpan - impatta 3-3 nella terza giornata sul campo del Quattro Mori.

Applausi e punti d'oro nella B2 maschile (sempre terzo turno) grazie al 5-1 ottenuto dalla trasferta sponda Tennistavolo Casper Reggio Calabria. I trascinatori di giornata sono Matteo Acito, Andrejs Cemirtans ed Emiliano Cataldo. Identico risultato per la formazione di C1 maschile. A firmare la cinquina in quel di Rutigliano ci pensano Alessandro Paulangelo, Massimiliano Di Giuseppe e Andrea Misceo.