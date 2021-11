Pallanuoto, il Cus Bari torna in acqua dopo un anno di stop

Dopo un anno di stop dai campionati, gli Under 16 della sezione pallanuoto del Cus Bari sono tornati in vasca per il torneo di Halloween svoltosi a Santa Maria Capua Vetere (Napoli) il 31 ottobre e 1 novembre.

Un torneo impegnativo, di gran livello tecnico, che ha visto la partecipazione di ben dieci squadre da tutta Italia, con ventisei partite disputate, 150 atleti coinvolti e tanti genitori presenti.

La squadra ha disputato 5 partite in due giorni confrontandosi con avversari dal blasone storico. Nota di merito anche agli allenatori Daniele Di Pasquale e Martino Orsi.

Risultati:

Dom 31 ottobre: C.N. POSILLIPO - CUS BARI 8-2

Dom 31 ottobre: A.S. ROMA NUOTO - CUS BARI 6-4

Lun 1 novembre: CUS BARI - WATERPOLO BARI 7-5 (d.t.r.)