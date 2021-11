Bari, lo spettacolo del Mini Rugby e la vittoria delle Tigri

Una domenica strepitosa all'insegna del Mini Rugby e delle Tigri del Rugby Bari è stata quella vissuta ieri 31 ottobre al Della Vittoria.

In mattinata, la simpatica iniziativa del mini rugby rivolta ai nati dal 2011 al 2017 e agli Under 13 nati dal 2009 al 2010: "E' stata una giornata meravigliosa - riferisce con estrema soddisfazione il portavoce di Fir Puglia, Carmine Volpetti - con la partecipazione di oltre 150 bambini, in rappresentanza delle quattro società Tigri Bari, Corato, Bisceglie e Monopoli. E' stata una bellissima occasione per festeggiare lo sport, con il coinvolgimento di giovanissimi e genitori nello spirito della palla ovale".

SERIE C: Nel primo pomeriggio, spazio alla roboante vittoria (107-6) della squadra Senior sul Rugby Bitonto: "Una prova superba - il commento dell'allenatore delle Tigri Bari, Vincenzo Scarano - sia da un punto di vista fisico ma soprattutto mentale. Risultato avvalorato dalla presenza di tanti giovanissimi classe 2000/2001/2002/2003. Tutti hanno saputo impegnarsi sino al fischio finale".

"Grande rispetto nei confronti degli avversari - sottolinea sportivamente Scarano - . Li abbiamo affrontati al massimo delle nostre capacità. Sottolinea la prova positiva di tutti i reparti con mete sia dei centri che degli avanti Pastore Scarano, Arbues, Dall’Occo, Sebastiani, Zurlo, Castiello, Minichino e Buonamico. Un plauso al capitano Pastore che ha saputo tenere unito e motivato il gruppo per tutta la durata della gara".

Ora riflettori puntati sul big match in programma fra 14 giorni al Della Vittoria tra le capolista Bari e Bros.

RISULTATI SERIE C (terza giornata): Bari-Bitonto 107-6 (17-0); Bros-Santeramo 47-7 (7-1); Draghi-Appia 16 a 15 (2-2); Corato-Treputium 14 a 5 (2-1).