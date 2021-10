Al Della Vittoria scorpacciata di palla ovale

Domenica 31 ottobre interamente dedicata alla palla ovale che riempirà questa giornata al Della Vittoria dalle 10.30 di stamattina sino a tutto il pomeriggio quando, dalle 14.03, prenderà il via il derby tutto barese della terza giornata di serie C fra i padroni di casa delle Tigri Bari e gli ospiti del Rugby Bitonto.

Reduce da due vittorie consecutive in altrettante giornate disputate (l’ultima risale a domenica scorsa in casa del Rugby Brindisi), le Tigri biancorosse allenate da Vincenzo Scarano comandano la classifica a punteggio pieno in coabitazione con i Bros. Di fronte il Rugby Bitonto, pronto a riscattare il recente passo falso in casa del Trepuzzi.

La giornata festiva sarà inaugurata dal “Minirugby day“, iniziativa coordinata dal Tigri Bari con la partecipazione di Rugby Corato, Bees e Amatori Rugby Monopoli. L’appuntamento è fissato sempre all’Arena della Vittoria (start ore 10.30 con accesso consentito solo a chi è munito di green pass) per sessioni libere di mini rugby riservate ai nati dal 2011 al 2017 e agli Under 13 bati dal 2009 al 2010.

SERIE C – COSI’ OGGI (terza giornata, ore 14.30): Tigri Bari-Bitonto; Corato-Treputium; Bros. Rugby-Santeramo; Draghi Bat-Appia.