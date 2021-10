Canoisti del Cus Bari in vetta agli Universitari del Mezzogiorno

Quinto posto nella classifica generale e leadership assoluta tra i centri sportivi universitari del Mezzogiorno: questo l'esito della partecipazione dei canoisti taragati Cus Bari ai campionati italiani disputati lo scorso fine settimana sul Lago di Paola a Sabaudia.

A questa manifestazione, organizzata dal Centro Universitario Sportivo italiano, hanno partecipato 15 Centri Universitari italiani con circa 200 atleti universitari di età compresa tra i 18 e i 29 anni iscritti ai vari atenei italiani. Un dato positivo che si distingue da quelli delle precedenti edizioni anche per la qualità degli sportivi in gara. Infatti tra i tanti presenti c’era in gara anche la canoista Francesca Genzo del CUS Trieste, settima ai Giochi Olimpici di Tokyo ed argento nel Campionato del Mondo Universitario di Montemor-o-Velho 2016.

“Nella classifica che ci riguardava - ha commentato il tecnico Antonio Romano – abbiamo ottenuto un piazzamento che è andato al di là delle nostre aspettative. Dopo due anni di stop e di incertezze non è stato facile trovare studenti universitari pronti a gareggiare. Le ottime performance ci fanno ben sperare per una crescita di tutto il settore”.

Per la compagine barese hanno gareggiato 12 canoisti universitari pugliesi ( Schena Lucia, Apollonio Cristina, Altini Letizia, Biscotti Michele, Somma Nicola, Carlone Luca, Delvecchio Francesco, Triggiani Marco, Arachi Donoto Giulio, Sassanelli Donato, Mongelli Giacomo, Moretti Lorenzo) seguiti dall’allenatore Antonio Romano. Nei due giorni di gare i canoisti cussini hanno dato battaglia a suon di pagaiate nelle gare di velocità in K1, K2,K4, C1, C2, C4 ottenendo una medaglia di argento con Nicola Somma nella canoa canadese C1 distanza 1000m e ben 3 medaglie di bronzo nelle gare C4 metri 500 con Donato Sassanelli, Michele Biscotti, Luca Carloni, Nicola Somma; C1 metri 200 con Nicola Somma; C2 metri 200 con Nicola Somma e Michele Biscotti: “Sono state delle gare dure per l’alto livello dei concorrenti che non hanno scoraggiato i canoisti universitari baresi che - la chiosa del tecnico barese - hanno messo in campo tutta la loro forza, la loro passione, il loro spirito di squadra”.