Canottaggio, il Cus Bari a Roma col motto "Via Le Mani"

Bellissimo weekend capitolino per gli equipaggi master del Cus Bari sezione canottaggio che ieri mattina hanno partecipato alla Regata Nazionale "Via Le Mani", gara di solidarietà per combattere la violenza di genere andata in scena al Circolo Canottieri Roma.

Grazie allo spettacolare allenamento e prova del percorso gara di sabato pomeriggio presso il Circolo Canottieri 3 Ponti di Riccardo Dezi e Giulia Benigni, gli equipaggi cussini hanno ben figurato nelle categorie Femminile (equipaggio societario ed equipaggio misto con il Palio di Taranto), Maschile e Misto (equipaggio misto con Canottieri ProMonopoli).

Grande festa del Canottaggio quindi presso la Canottieri Roma con tanti ospiti di eccezione sia del mondo dello spettacolo che sportivo come la grande Campionessa Olimpica Valentina Rodini.

fonte Cus Bari