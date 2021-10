Tigri Bari, colpo in casa Appia Brindisi

Seconda vittoria in altrettante partite di campionato per le Tigri del Rugby Bari che si aggiudicano anche la sfida sul campo dell'Appia Brindisi dopo l'esordio vincente in C contro il Santeramo. La squadra di Scarano si impone col netto risultato di 32-7. Rinviata al 7 novembre la sfida tra Corato e Santeramo.

RISULTATI II GIORNATA DI CAMPIONATO SERIE C: Draghi VS Bros 3-45; Treputium VS Bitonto 50-7; Appia VS Bari 7- 32.