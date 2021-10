Petruzzelli: "Lo stadio di rugby e football americano sarà dedicato a Claudio Bianchini"

Si lavora a ritmi serrati per consegnare alla città, al quartiere Catino e agli amanti della palla ovale il nuovo stadio del rugby e del football americano. Rassicurazioni sullo stato dell'opera arrivano direttamente dall'assessore allo sport del Comune di Bari – Pietro Petruzzelli - che poche ore fa ha postato alcune dichiarazioni in merito: “Stanno proseguendo i lavori per il nuovo campo del rugby e del football americano nel quartiere Catino. Sarà un impianto sportivo moderno, in erba naturale, che diventerà la casa della palla ovale nella nostra città. Ci saranno una tribuna da 500 posti e anche una grande palestra a disposizione dei giocatori ma che potrà essere utilizzata anche da tutto il quartiere. Con le società sportive della Tigri Rugby Bari 1980 ASD e della NAVY SEALS BARI abbiamo deciso che questo campo sarà dedicato a Claudio Bianchini, giocatore e dirigente sportivo barese morto prematuramente qualche mese fa a causa del covid”.