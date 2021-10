Tennistavolo, Ennio Cristofaro sorride in A2 e B2 maschile

Due vittorie ed una sconfitta nel bottino dello scorso fine settimana per l’Associazione sportiva dilettantistica Tennistavolo “Ennio Cristofaro” Casamassima. A sorridere le suqadre di A2 e B2 maschile.

Al Palazzetto dello Sport “Angelo Pugliese” di via Raffaello Sanzio, esordio amaro invece per le ragazze della Serie A1 femminile guidate dal direttore tecnico Massimiliano Mondello. Con la rosa al completo, grazie all’arrivo del nuovo acquisto - la bulgara Maria Yovkova - il TT Ennio Cristofaro Dell’Aera C&R si è arreso 2-4 alla Paninolab Bagnolese. Nonostante la fama delle avversarie, le atlete casamassimesi hanno dimostrato di essere all’altezza del campionato maggiore. Alina-Georgiana Zaharia e Veronica Mosconi hanno portato in vantaggio la squadra mantovana, battendo la nigeriana Cecilia Otu Akpan e la 17enne Celeste

Leogrande. Il vantaggio è durato solo due match. La bulgara Maria Yovkova e Cecilia Otu Akpan hanno battuto la belga Margo Stefan Degraef e Veronica Mosconi, portando sul momentaneo 2 a 2 la partita. L’esperienza delle avversarie si è fatta sentire negli ultimi due match. Prima Alina-Georgiana Zaharia e poi Jing Tian hanno battuto Maria Yovkova e Celeste Leogrande, conquistando così la vittoria per la squadra di Mantova e lasciando a zero punti in classifica la formazione di casa.

Meglio la squadra di A2 Maschile. Il TT Ennio Cristofaro Dell’Aera C&R ha sconfitto 4 a 2 l’Asd

Marcozzi Cagliari. Il giocatore sardo Maxim Kuznetsov ha illuso la squadra isolana, battendo il nigeriano Samuel Tobi Falana. Dopo il punto subito, la squadra di Casamassima ha reagito e ha trovato la strada giusta per recuperare e ribaltare il match. Il capitano Roberto Minervini ha pareggiato i conti contro il nigeriano Makanjuola Isiaka Kazeem. Il sorpasso è firmato da Antonio Pellegrini, che ha battuto Massimo Ferreri. Nel derby nigeriano, Samuel Tobi Falana ha battuto Makanjuola Isiaka Kazeem. Maxim Kuznetsov ha iniziato la rimonta sarda, battendo Antonio Pellegrini, ma sul 3 a 2 il capitano Roberto Minervini ha battuto Massimo Ferrero, per il definitivo 4-2. Questo acuto vale il secondo posto nella classifica del girone B a quota 3.

Bene pure il team di B2 del capitano Saverio Gambacorta, Matteo Acito, Emiliano Cataldo e Andrejs

Cemirtans, in avanscoperta nel derby pugliese contro l’Asd Fiaccola Castellana Grotte. Mattatore della partita il giovane lettone Andrejs Cemirtans, autore di 3 punti. A completare il successo casamassimese gli altri due punti di Matteo Acito e di Emiliano Cataldo. Il TT Ennio Cristofaro Dell’Aera C&R è primo in classifica nel Girone L a quota 4 punti.