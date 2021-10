Canottaggio, la Federazione Nazionale promuove una giornata formativa

La Federazione Italiana Canottaggio abbraccia il progetto “Scuola attiva – più Sport, più Scuola” e “Remare a scuola”, progetto federale che prevede una prima giornata formativa a livello nazionale, il prossimo 23 ottobre, rivolta ai docenti delle scuole primarie e secondarie di 1° e 2°. L’offerta formativa della Federazione sarà completata con un secondo appuntamento, sempre a livello nazionale, che si svolgerà tra novembre e dicembre, con delle sessioni in presenza su base regionale.

I corsi, sia a livello nazionale che regionale, saranno tenuti da docenti qualificati di cui si avvale usualmente il Settore per la formazione dei quadri tecnici di canottaggio. Inoltre, a livello nazionale, è prevista la presenza di una docente per affrontare l’importante tematica della didattica integrata ed inclusiva, poiché i progetti si rivolgono anche agli studenti con disabilità.

I corsi nazionali si terranno on-line sulla piattaforma Teams (Microsoft) mentre, quelli su base regionale, presso una delle società affiliate alla Federazione e saranno tutti completamente gratuiti.

I docenti interessati alla prima giornata formativa del 23 ottobre potranno accedere alla piattaforma SOFIA con le proprie credenziali e registrandosi entro il 20 ottobre e verificando l’indirizzo mail risultante in piattaforma per il corretto invio del link da parte della Federazione per la partecipazione al corso in argomento.

Programma e dettagli del corso al link

https://drive.google.com/file/d/1GwjyyIpAolA-vU0gF9qwWitSBeH_mMjv/view?usp=sharing