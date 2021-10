Tigri Bari, il primo ruggito di campionato sarà contro il Santeramo

Comitato Pugliese del Rugby al lavoro. Nelle scorse ore, a Monopoli per l'assemblea elettiva del prossimo quadriennio, è stato ufficilizzato anche il calendario agonistico della C regionale 21/22.

Alla riunione hanno preso parte il nuovo presidente Fir Marzio Innocenti, il vice presidente Antonio Luisi, altri due consiglieri federali Antonella Gualandri e Vittorio Musso, il presidente della delegazione Calabria Salvatore Pezzano e quello della Basilicata Michele Sabia.

Dopo 12 anni nel Comitato Pugliese (quattro da consigliere e due mandati come presidente), Grazio Menga, eletto consigliere federale, passa il testimone a Gaetano Nigri nelle vesti di numero uno di Fir Puglia: “Sono molto contento del risultato - le parole di Nigri - e ringrazio tutti coloro che hanno contribuito ad ottenerlo, a cominciare dal presidente uscente Grazio Menga. In seguito all’evento pandemico che ci ha pesantemente coinvolti, le difficoltà non saranno poche ma, con il sostegno dell’intero movimento, cercheremo di ripartire velocemente in tutta la regione su direttrici ben precise: minirugby, comunicazione efficace e sostegno alle società. Insieme, nessun obiettivo ci sarà precluso”.

Sono stati eletti, inoltre, come consiglieri del Comitato Pugliese Luigi Bove, Massimiliano Centrone, Donato Fraccalvieri ed Edmondo Valente. Carmine Volpetti, consigliere uscente, confermato responsabile della comunicazione.

IL CALENDARIO - Sono otto in tutto le squadre iscritte al campionato regionale pugliese di serie C. Con le Tigri Rugby Bari (gare interne all'Arena della Vittoria) ci sono anche Draghi Bat, Amatori Rugby Bitonto (giocherà a Modugno), Rugby Corato, Union Santeramo, Appia Puglia Brindisi, Treputium e Bros Trepuzzi.

Al termine della fase regionale, le prime due classificate disputeranno una finale con partita di andata e ritorno. La vincente o le prime due classificate accederà o accederanno alla successiva seconda fase interregionale - promozione. Le restanti squadre disputeranno la seconda fase regionale per l'assegnazione della Coppa Puglia.

Prima giornata (17.10.21): Bari-Santeramo (ore 15); Seconda giornata (24.10.21): Appia Brindisi-Bari (ore 15); Terza giornata (31.10.21): Bari-Bitonto (ore 14.30); Quarta giornata (14.11.21): Bari-Bros Trepuzzi (ore 14.30); Quinta giornata (21.11.21): Treputium-Bari (ore 14.30); Sesta giornata (05.12.21): Draghi Bat-Bari (ore 14.30); Settima giornata (12.12.21): Bari-Corato (ore 14.30).

