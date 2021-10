Cus Bari in rosa al "Taranto Port days 2021"

Fine settimana all'insegna dei grandi eventi di solidarietà per i canottieri del Cus Bari a Sedile Fisso. Le atlete Master cussine erano a Taranto in occasione "dell'Ottobre Rosa". Insieme al gruppo Energia Donna, hanno partecipato al Palio in Rosa, annuale evento nazionale organizzato dal Palio di Taranto che ha visto in acqua i due equipaggi baresi su Gozzo Nazionale ed un equipaggio di Lancia.

L'appuntamento rientrava nel "Taranto port days 2021" e aveva l'obiettivo di sensibilizzare e raccogliere fondi per la ricerca contro il tumore al seno. Il motto di Energia Donna è "Nessuna donna rimarrà mai sola".

In quel di Pescara, invece, sulle acque del fiume cittadino gli atleti della squadra maschile agonistica Master hanno partecipato alla Regata Nazionale "Trofeo dei Gonfaloni", gara su imbarcazione Lancia a 10 vogatori. Nella circostanza, l'equipaggio del Cus ha onorato la città abruzzese gareggiando con il nome di Maestrale.