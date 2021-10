Casamassima, due ore di spasso con la "Fiera Azzurra dello Sport"

Imperdibile evento sportivo in programma oggi a Casamassima per la "Fiera Azzurra dello Sport", appuntamento organizzato dalla Pro Loco col patrocinio del Comune di Casamassima che si terrà nel pomeriggio - dalle 17 alle 20 - allo stadio comunale "Luca Liotino". L'ingresso è libero fino ad esaurimento posti e sarà consentito a tutti i giovani che vorranno cimentarsi con la pratica di una o più discipline sportive tra karate, atletica, ginnastica artistica, calcio, pallacanestro, pallavolo, rugby e mountain bike.

L'accesso al pubblico inizierà alle ore 17 dalla piazza Mercatale, dove sono ubicati i parcheggi. Qui saranno effettuate la verifica Covid 19 (i bambini al di sopra dei 12 anni e massimo due accompagnatori devono essere muniti di green pass) e la consegna di liberatorie già compilate e dei gadget. Le attività di dimostrazione e le informazioni delle attività sportive si terranno dalle ore 18 alle 20 (uscita da via Pende).

Undici le associazioni coinvolte. Si parte dall'Atletico Casamaxima, associazione iscritta alla Figc dal 2010 e affiliata Coni. Per il rugby, ci saranno i Panthers. Accanto all'Atletica Emanuele Manzari, anche l'Asd La Fenice, la storica De Cataldo per la ginnastica artistica, il Karate Club stella di bronzo al merito sportivo e affiliata Fijlkam dal 1985. E, ancora, la Maximabike Mtb, l'Asd Jumpers per basket e minibasket, la scuola di danza Scarpette Rosa, l'Asd Art of Movement Cigno Bianco e la Maxima Volley per corsi di pallavolo dai 5 anni ai Master over 60.