Bari, al via la Settimana Europea dello Sport

Appuntamento con la Settimana Europea dello Sport a partire dalle ore 16 di oggi, lunedì 27 settembre, nelle sale del PalaCarrassi (Via Turati snc, Bari) dove avrà inizio la festa europea con il titolo “BeActive @ PalaCarrassi”.

L’iniziativa si sposa con il contesto europeo e in particolare nell’ambito dei programmi Erasmus+ Sport in cui la Pink Sport Time Bari, attuale gestore della struttura, svolge il ruolo di partner associato della società Margherita Sport e Vita, società operativa ed ormai esperta della materia. La giornata di festa avrà quindi il marchio BeActive e inoltre vanta il riconoscimento di Sport e Salute, di fatti l’attività è stata inserita nel calendario del portale di Sport e Salute e risulta l’unica attività polisportiva prevista nella città barese per celebrare l’European Week of Sport (EWoS).

Sarà l’occasione utile per unirebambini, ragazzi e rispettive famiglie a trascorrere una giornata open day in cui poter scegliere tra le seguenti attività: minibasket, taekwondo, danza, multisport e pilates. Garantita la presenza della Delegazione Italiana ACES Europe, nella presenza del commissario ACES Europe e ACES Italia, Michele Zittucro. ACES Europe è infatti partner della Settimana Europea dello Sport. Presente anche l’assessore Pietro Petruzzelli, in rappresentanza della città di Bari attiva nelle attività sportive dedicate alla comunità