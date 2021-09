Bari, due giorni imperdibili con gli Italiani di Stand Up Paddle

Una full immersion con gli sport acquatici è quello che aspetta gli sportivi e i cittadini baresi che oggi e domani, 25 e 26 settembre, dalle 9 alle 19, potranno catapultarsi sul lungomare del capoluogo e la spiaggia di Pane e Pomodoro per vivere le emozioni della BigEye Sup Race, spettacolare gara del campionato nazionale di Stand Up Paddle organizzata dall’ASD BigEye e patrocinata da Comune di Bari e CONI Puglia.

La competizione di questo sport marittimo, disciplina con gli atleti che in piedi su una tavola da surf pagaiano individualmente, è riconosciuta dalla Federazione italiana sci nautico e prevede una serie di prove, da maggio ad ottobre, su tutto il territorio della Penisola. Nella classifica cumulativa, spicca la formazione del capoluogo pugliese della scuola di Sup “Big Eye” situata nei pressi del Molo S. Antonio. A questo gruppo spetterà il compito di confrontarsi con i migliori atleti della categoria, provenienti da tutta Italia, per aggiudicarsi la tappa ufficiale del Campionato Italiano di categoria Sup e Paddleboard Race 2021 surfing fish.

Tra gli iscritti occhio al barese Davide Alpino (nella foto principale), campione italiano in carica e sesto classificato ai mondiali. Alpino rappresenta il coach e la punta di diamante della squadra di casa composta in tutto da venti atleti di età compresa tra i 10 ed i 18 anni: “Per tutto il gruppo Puglia del Surfing – dicono gli organizzatori con in testa il presidente dell’associazione sportiva Bigeye, Anna Occhiogrosso – questa manifestazione rappresenta l’occasione di far incontrate nuovamente tutti i numerosi appassionati di surf e sup che giungeranno da tutta Italia. La nostra associazione sportiva è una delle primissime realtà sportive pugliesi che, ormai una decina di anni fa, ha creduto nella forza dirompente di queste discipline ancora di nicchia e, promuovendole a tutto tondo, è riuscita a farle diventare più popolari avvicinando grandi e piccini”.

LE DUE GIORNATE – La giornata di oggi, 25 settembre, è dedicata alla gara tecnica in linea. Domani, domenica 26 settembre, si volgerà la gara su distanza. La spiaggia cittadina di Pane e Pomodoro sarà attrezzata per una due giorni completamente dedicata agli sport acquatici, come il sup, il surf, il kitesurf, il winfsurf il wing. Oltre al patrocinio del Comune di Bari – Assessorato allo Sport e del Coni Puglia, l’evento è supportato da sponsor come Sector, Decathlon, Herbalife, Chimica D’Agostino, Unipol, Winelivery, Banca BCC Bari, Acqua Amata, Starboard e Bank Sails, Safe Sup,Azienda agricola Oro di Puglia di Francesco Occhiogrosso e La tavola delle bontà.

E’ prevista anche una manifestazione promozionale per neofiti e dilettanti, una pagaiata con gli istruttori della BigEye, aperta a chiunque voglia provare l’emozione del Sup. Ed inoltre lezioni gratuite di Stand Up Paddle dalle ore 9 alle 11, e della nuovissima disciplina Sup Yoga dalle 17:30 alle 18:30 per massimo 8 persone.

IL PROGRAMMA

25 SETTEMBRE 2021

09:00 – 12:00 ACCOGLIENZA ATLETI E CONFERMA ISCRIZIONI

09:00/09:30/10:00/11:00 LEZIONI GRATUITE DI SUP

12:30 MEETING ATLETI PER ISTRUZIONI GARA

13:00 PARTENZA GARA TECHINICAL RACE IN LINEA

17:00 SUP YOGA

26 SETTEMBRE 2021

08:00 – 09:00 CONFERMA ISCRIZIONI

09:00/09:30 LEZIONI GRATUITE DI SUP

10:00 MEETING ATLETI PER ISTRUZIONI GARA

10:30 INIZIO GARA DISTANCE RACE

PREMIAZIONI A SEGUIRE