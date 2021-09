Sport e inclusione, ecco il progetto Sport-In

Incoraggiare la condivisione delle attività sportive mirate ad inclusione, pari opportunità ed emporwerment femminile. È lo scopo del progetto europeo SPORTin oggetto del meeting internazionale di oggi, martedì 21 settembre, che si svolgerà a Bari presso il PalaCarrassi dalle 14,30, con i partner di Romania e Slovenia. L’iniziativa rientra nel Programma Erasmus+ Sport – Azione Small Collaborative e vede tra i protagonisti il full partner italiano, l’ ASD Margherita Sport e Vita , guidato dall’esperto progettista europeo Spartaco Grieco ed affiancato dall’ASD Pink Sport Time Bari partner associato in Italia. E toccherà proprio alla presidente del sodalizio barese Patrizia Aldini condividere con i partner rumeni e sloveni il lavoro e le metodologie messe in atto per lo sviluppo del basket femminile nel capoluogo e per la gestione del centro Polisportivo PalaCarrassi. Da segnalare la partecipazione di Radu Bidiugan, direttore generale dell’Istituto Nazionale di Ricerca Sportiva della Romania, ed una rappresentanza di Zavod za šport Slovenske Konjice, organizzazione slovena esperta nella coordinamento di associazione sportive.

Il meeting del PalaCarrassi sarà preceduto da un incontro con il presidente di Fip Puglia Francesco Damiani che in mattinata illustrerà agli ospiti internazionali le modalità di confronto del comitato regionale con società e territorio. La giornata di domani offrirà anche l’occasione per presentare l’evento del 27 settembre, sempre in programma al PalaCarrassi di Bari, che ASD Margherita Sport e Vita e ASD Pink Sport Time Bari organizzeranno per la Settimana Europea dello Sport, con il coordinamento di Stefania Scaramuzzi, dirigente Pink.

«Il progetto SPORTin – osserva Spartaco Grieco – riflette la nuova sensibilità su temi quali inclusione, miglioramento di stili di vita e “sport activation”, elementi cardini in cui Asd Margherita Sport e Vita oggi è il leader nazionale per progetti finanziati capitalizzando le opportunità offerte da Erasmus+ Sport, l’unico programma europeo totalmente dedicato allo sport. Ma per condividere le proprie competenze bisogna essere qualitativamente più competitivi a livello internazionale e per questo la proficua collaborazione con la ASD Pink Sport Time Bari garantisce una visibilità sempre crescente allo sport pugliese, soprattutto in un periodo così delicato come quello successivo alla fase più acuta dell’emergenza sanitaria ancora in corso».