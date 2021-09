Bari, palestra a cielo aperto con "Sport City Day"

Domenica dedicata completamente allo sport. E' quanto accaduto ieri a Bari grazie a SportCity Day, iniziativa dedicata allo sport sostenibile negli spazi urbani e nelle aree verdi e organizzata dalla fondazione SportCity in collaborazione con numerosi Comuni italiani.

"Abbiamo occupato alcuni spazi sportivi della città - le parole dell'assessore allo sport del Comune di Bari, Pietro Petruzzelli - grazie alle attività coordinate dal Coni Puglia che ha coinvolto alcune federazioni e società sportive che hanno fatto divertire le ragazze e i ragazzi con pattinaggio artistico, basket, taekwondo, tennis tavolo, skateboarding e percorsi calistenici".

Numerose le manifestazioni e le attività sportive organizzate in tutta la città da società sportive o da gruppi di appassionati: "Abbiamo ancora tanta strada da fare - conclude Petruzzelli - ma stiamo lavorando per trasformare davvero Bari in una palestra a cielo aperto".