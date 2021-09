Minibasket, Bari e la Puglia a Taranto per il centenario Fip

Tutti a Taranto per il Trofeo del Centenario della Federazione Italiana Pallacanestro. È l’appuntamento che la Puglia del minibasket si è data per domenica alle 9,30 presso la Rotonda Marinai d’Italia, sul lungomare del capoluogo ionico. Una location mozzafiato, letteralmente a due passi dall’acqua, per onorare al meglio il MinibasketForLifeDay organizzato dalla FIP per i 100 anni dalla propria fondazione, in 100 piazze di tutta Italia. Fra queste ci sarà Taranto e la sua bellissima rotonda sul mare, su cui saranno allestiti per l’occasione tre diversi campi di gioco: attesi circa 200 bambini dai 9 ai 12 anni che si alterneranno fino alle 12,30 in partite 4 contro 4. Quattro proprio come le squadre ed i colori che le identificano e che simboleggiano ciascuno un valore tipico del minibasket: azzurro per il rispetto, verde per la condivisione, rosso per l’altruismo e bianco per l’inclusione. Ogni gara assegnerà 3 punti alla squadra vincitrice, 2 punti in caso di pareggio, 1 punto agli sconfitti, e si comporrà così una sola grande classifica nazionale. Quella, appunto, del Trofeo del Centenario.

«Non è solo l’omaggio per una ricorrenza speciale – spiega Margaret Gonnella, consigliere nazionale FIP e responsabile el settore Minibasket – ma soprattutto la spinta per un nuovo inizio, per lasciarci simbolicamente alle spalle la fase più acuta dell’emergenza sanitaria. E non ci poteva essere ripartenza migliore di quella dei più piccoli, pronti ad “invadere” 100 piazze d’Italia per giocare a minibasket ed inaugurare idealmente la nuova stagione sportiva».

Per Taranto, che nel 2019 ha assegnato lo scudetto U16 di Eccellenza e che in serie B schiera l’ambizioso Cus Jonico, è l’ulteriore attestazione di una ritrovata vocazione sportiva, che nel 2026 sarà sublimata dalla disputa dei Giochi del Mediterraneo. Organizzata dal comitato regionale del presidente Francesco Damiani, la manifestazione pugliese si svolge con il patrocinio del Comune di Taranto: «Aspettiamo tutti – l’invito del responsabile regionale Minibasket Francesco Conforti – per venire a trovarci e trascorrere assieme una bellissima domenica, tifando assieme per la pallacanestro e per i valori dello sport».