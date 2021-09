Judo, ai Mondiali Juniores di Olbia anche il barese De Tullio

Ci sarà anche il barese Giuseppe De Tullio al campionato Mondiale Juniores di Judo. La notizia è giunta pochissime ore fa direttamente dalla sede FIJLKAM. Gli Junior World Judo Championships si svolgeranno al PalAtogusto di Olbia dal 6 al 10 ottobre 2021 e saranno il primo evento giovanile mondiale dopo le recenti Olimpiadi di Tokyo.

L'atleta dello Judo Team Iacovazzi di Valenzano, reduce dagli Europei Under 21 a Lussemburgo con la squadra della Nazionale italiana, potrà di confrontarsi con alcuni dei protagonisti del prossimo ciclo olimpico (concentrato in un triennio) con la prospettiva delle Olimpiadi di Parigi 2024.

L’evento - integralmente a porte chiuse nel rispetto delle norme anti Covid - prevede lo svolgimento delle competizioni che assegneranno i titoli individuali dal 6 al 9 ottobre, con lo svolgimento del blocco finali a partire dalle ore 16.00. Il 10 Ottobre sarà in programma il Mixed Team Event. La Cerimonia d’inaugurazione, alla quale presenzieranno il Presidente della International Judo Federation Marius Vizer, il Presidente FIJLKAM Domenico Falcone, si svolgerà mercoledì 6 ottobre alle ore 15.00 ed in modalità ridotta, in conformità delle restrizioni anti-covid previste per l’evento.