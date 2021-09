Rugby Bari, ecco il video promozionale 21/22 firmato Piglionica

Viene finalmente alla luce il video clip promozionale della nuova stagione rugbstica 2021/22 targata Tigri Rugby Bari. Il lavoro è stato realizzato all'inizio dell'estate dal noto professionista barese Enzo Piglionica, montatore e direttore della fotografia già vincitore del Premio Rai Cultura per la qualità cinematografica (tra i suoi film come montatore e direttore della fotografia, Il disegno di Enziteto, realtà e speranza).

"Nel gioco di squadra - si ascolta nello stralcio del video che postiamo in basso - il sostegno è fondamentale. Si gioca in 15, uno per l'altro, uniti per essere forti e tenaci e condividendo il sudore di chi ti sta accanto nella mischia. Le partite si giocano sino alla fine con la stessa voglia, continuità e spirito. E il risultato non è solo la vittoria, ma la gara stessa. Gli avversari non sono nemici da sconfiggere, ma rivali con cui confrontarsi. Per noi il rispetto, lo spirito del gioco e la correttezza sono i valori da perseguire. Che tu sia un adulto o un ragazzino, vieni e vivi con noi il fascino di questo sport meraviglioso. Tigri Rugby bari ti aspetta".

L'appuntamento è per tutti allo Stadio della Vittoria per le lezioni prova gratuite. Tutte le informazioni sul profilo facebook Tigri Rugby Bari 1980 ASD.