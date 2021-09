"Egnaziatri", da quest'anno Campionato Regionale Puglia di Triathlon Medio

Appuntamento imperdivile per tutti gli atleti pugliesi che potranno sfidarsi dal prossimo 16 ottobre nell'ormai rituale EgnaziaTri, competizione di Triathlon che da quest'anno diventa anche Campionato Regionale Puglia di Triathlon Medio.

Queste tutte le coordinate dell'evento. Da venerdì 15 ottobre - ore 12:00 – 19:00, sarà possibile ritirare i pettorali presso la spiaggia Cala Masciola (tutte le distanze). Sabato 16 ottobre si comincia col Triathlon Medio. Segue il programma:

06:00 – 8:30 Ritiro pettorali presso spiaggia Cala Masciola (Triathlon Medio);

06:00 – 08:45 Apertura e chiusura zona cambio presso spiaggia Cala Masciola;

09:00 Partenza Triathlon Medio presso Cala Masciola;

14:00 – 17:00 Ritiro pettorali presso spiaggia Cala Masciola (Triathlon Sprint);

17:00 Premiazioni (Triathlon Medio).

Domenica 17 ottobre toccherà agli atleti del Triathlon Sprint secondo questo programma: 07:00 – 9:00 Ritiro pettorali presso spiaggia Cala Masciola (Triathlon Sprint); 07:00 – 9:00 Apertura e chiusura zona cambio presso spiaggia Cala Masciola (Triathlon Sprint); 9:30 Partenza gara Sprint presso Cala Masciola; 11:30 Premiazioni (Triathlon Sprint).

La gara del triathlon medio si potrà svolgere anche a staffetta e prevede 1900 metri di nuoto, 90 km di bici e 21 km corsa nelle location di Borgo Egnazia e Savelletri di Fasano. Partenza gara: ore 9:00 (chiusura zona cambio ore 8:45). La staffetta deve essere necessariamente composta da tre partecipanti distinti (tutti uomini, tutte donne oppure misti) ed ognuno deve svolgere una delle tre diverse frazioni tra nuoto, bici o corsa. Non sono ammesse staffette non composte da tre partecipanti. La partecipazione alla staffetta è ammessa per atleti tesserati FITRI oppure con tesseramento giornaliero (in quest’ultimo caso il costo aggiuntivo è di 10,00 €). Per coloro che partecipano con modalità a staffetta con tesseramento giornaliero è obbligatorio essere in possesso di un certificato medico agonistico per lo sport triathlon in corso di validità. Non sono ammessi certificati per altri sport. Per compiere la distanza con modalità a staffetta i partecipanti dispongono di un solo chip gara che devono passarsi a vicenda durante il cambio tra le tre frazioni.

Questi i tempi massimi: per il Medio: 1 ora e 10 minuti per compiere la frazione di nuoto (dalla partenza dell’ultima batteria), 5 ore e 30 minuti per compiere la frazione di nuoto + bici. Tempo massimo: 7 ore e 30 minuti.

Il triathlon Sprint prevede 750 metri di nuoto, 20 chilometri in bici e 5 chilometri di corsa. Location: Borgo Egnazia e Savelletri di Fasano. Partenza gara: ore 9:30 (chiusura zona cambio ore 9:00).

Iscrizioni su: www.egnaziatri.it