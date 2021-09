Con "AmareBari" ha vinto lo sport

Grande successo per AmareBari, appuntamento sportivo dedicato agli sport d'acqua andato in scena dal 6 al 12 settembre per fare provare a tutti i cittadini di Bari - di tutte le età - 14 discipline sportive del settore.

"E' stata una settimana intensa e ricca di emozioni - il commento entusiasta di Roberto Maizza, numero uno dell'organizzatore Comitato Dipartimento Sport Bari - . Non sono mancati i problemi, ma grazie allo staff si è riusciti a portare a termine l’evento nel migliore dei modi. Come sempre ha vinto lo sport. È doveroso ringraziare tutto il direttivo, le federazioni e il Comune di Bari. Un grazie particolare per la dedizione la passione e la professionalità di questo gruppo a Serena Fiorentino, Pierfrancesco Romanelli, Alessia Romeo, Anna Di Maio, Giampaolo Panza, Losacco Pasquale, Mina Scimiotto Cippone e Dino Bartoli. Un ringraziamento particolare a Leonardo Occhionorelli, della Opes Italia, per il supporto e la vicinanza alle nostre manifestazioni. E ovviamente all'assessore comunale allo sport Pietro Petruzzelli, come sempre sensibile".

Maizza spende due parole per le società ospitanti: "Senza l’ospitalità del Circolo Canottieri Barion non avremmo potuto fare nulla. Gli amici del Barion si sono dimostrati come sempre disponibili ad accogliere lo sport. Stesso discorso per il Cus Bari che ha dato la possibilità ai ragazzi dell’ Asfa Puglia di vivere una giornata di sport e divertimento".

Tanti gli sponsor coinvolti, così come le Federazioni sportive che hanno concesso il patrocinio all’evento. Tra questi, spiccano Sport e Salute, il Coni Scuola dello Sport - Puglia, Fic Puglia e Basilicata, Federazione Italiana Triathlon - Comitato Regionale Puglia, Opes Italia, FIN Federazione Italiana Nuoto, Federazione Italiana Dragon Boat,Federazione Italiana Canoa Kayak delegazione regionale Puglia, Fimsi, il Centro di Medicina dello Sport Bari Medical e Fisw.