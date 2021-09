"Judo is back", Bari e la Puglia allo stage nazionale agonisti

Ultimo fine settimana dedicato allo stage agonisti "Judo is back", dove la rappresentativa pugliese (nutrita la presenza di atleti e società baresi) è stata impegnata presso le società A&M Judo Lattanzi e Castelverde, a Castelverde, Roma.

Lo stage ha visto una grandissima partecipazione di oltre 400 atleti tra esordienti, cadetti, junior e senior, e società provenienti da tutta Italia. Presenti all'evento molteplici atleti di assoluto rilievo del judo italiano che hanno brillantemente gestito e arricchito con le loro conoscenze lo stage in questione.