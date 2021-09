Sport acquatici, a "Pane e Pomodoro" il primo corridoio di lancio

Buone notizie per i baresi amanti degli sport acquatici. E' di ieri, infatti, l'inaugurazione alla spiaggia pubblica di "Pane e Pomodoro" del primo corridoio di lancio per surf, sup e windsurf. Un servizio nel cuore della città attraverso cui atleti, appassionati, adulti e bambini, professionisti o principianti degli sport acquatici potranno praticare queste discipline a due passi dalla centro città ed in piena sicurezza. "Bari - le parole entusiaste del sindaco Antonio Decaro sul suo profilo social ufficiale - può e deve vivere il suo mare 365 giorni l'anno".