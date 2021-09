L'atleta barese del Judo Team Iacovazzi non sfigura nella giornata inaugurale degli Europei Under 21 di judo in corso a Lussemburgo

L'azzurro De Tullio, prove doc ma niente podio 10 invia stampa Nella categoria 60 chili, ha superato il bielorusso Uladzislau Dubrouski ed è stato sconfitto dal georgiano Giorgi Sardalashvili Altri Sport di La Redazione “Orgogliosi di te Giuseppe. Hai dato tutto te stesso migliorandoti ancora. Esci agli ottavi con il forte georgiano poi vice Campione d’ Europa messo in seria difficoltà fino a 20 secondi dalla fine. Rimane la tua ottima prova Europea dopo aver vinto benissimo con il Bielorusso. I risultati arriveranno”. Questo il messaggio d'amore che la squadra Judo Team Iacovazzi di Valenzano ha dedicato sul proprio profilo social al suo portacolori Giuseppe De Tullio a poche ore dalle prove agli Europei Under 21 di judo in corso a Lussemburgo. Nella categoria meno 60 chili, l'atleta barese ha superato il bielorusso Uladzislau Dubrouski ed è stato sconfitto dal georgiano Giorgi Sardalashvili. Esiti che non gli sono valsi il podio, ma i complimenti del tecnico azzurro Raffaele Parlati. Sul podio ci è finita invece Assunta Scutto (medaglia di bronzo). BARI LIVE.IT Invia alla Redazione le tue segnalazioni redazione@barilive.it