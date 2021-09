Judo, il barese De Tullio agli Europei Under 21

Tutto lo staff della Judo Team Iacovazzi di Valenzano da oggi concentrerà tutte le attenzioni sul proprio portacolori Giuseppe De Tullio impegnato con la squadra azzurra agli Europei Under 21 a Lussemburgo insieme altri sette compagni.

Si comincia stamattina alle 10 nel National Centre for Sports and Culture “D’Coque” a Lussemburgo, con la partecipazione di 352 atleti di 43 nazioni e si proseguirà sino a sabato nelle gare individuali e domenica nella gara a squadre miste (ma l'Italia non ci sarà).

Cinque le categorie di peso impegnate nella prima giornata, tre femminili (48, 52, 57 kg) e due maschili (60, 66 kg) che vedranno subito impegnati ben otto azzurri, Assunta Scutto (48), Giulia Carnà, Federica Silveri (52), Veronica Toniolo, Chiara Zuccaro (57), Simone Aversa, Giuseppe De Tullio (60) ed Alexandru Comerzan (66).

“La preparazione per il Campionato Europeo è stata fatta nel migliore dei modi nel Bella Italia Village a Lignano Sabbiadoro - le parole di Dario Romano, responsabile della commissione juniores - . I ragazzi sono concentrati e pronti per l'obiettivo della gara in un clima sereno e costruttivo”.

Nella seconda giornata, in programma domani 10 settembre, toccherà ai 63 kg femminili con Thauany David Capanni Dias, Sara Lisciani e ai 70 kg con Martina Esposito. Quindi i 73 kg maschili con Luigi Centracchio, Vincenzo Pelligra e gli 81 kg con Bright Maddaloni Nosa. Sabato saliranno sui tatami lussemburghesi i 78 kg e +78 kg femminili con Asya Tavano e 90 kg, 100 kg con Daniele Accogli, Jean Carletti e +100 kg maschili con Lorenzo Rossi.

Al seguito della squadra ci sono i tecnici Corrado Bongiorno, Giovanni Maddaloni, Raffaele Parlati, Dario Romano, Raffaele Toniolo, Vito Zocco (anche Covid-manager), Stefano Bonagura (medico), Alessio Melchiorre (fisioterapista).