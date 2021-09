Csi, le regole anti Covid da rispettare per tutti gli sport

Un comunicato ufficiale del Centro Sportivo Italiano di Bari per spiegare tutti i dettagli relativi all'utilizzo del green pass vaccinale nello sport. Ne condividiamo i contenuti come informazione di servizio utile a tutti gli sportivi del capoluogo pugliese.

"In zona bianca, dal 6 agosto 2021, è consentito l'accesso a eventi e competizioni sportive di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale dal CONI e CIP e l’accesso a servizi e attività di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere con Certificazione Verde Covid - 19. L’obbligatorietà della Certificazione Verde è prevista anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività sportive (ivi compresi i loro delegati, quali ad esempio gli Operatori di accoglienza o “Safe sport”), in fase di triage, sono tenuti a verificare che i fruitori degli stessi siano muniti della idonea Certificazione Verde".

L’accesso agli spogliatoi è regolamentato come segue: "Per le attività sportive al chiuso (quali: pallavolo, ginnastica, pallacanestro, etc.) e l’utilizzo dei relativi spogliatoi, occorre la Certificazione Verde; per le attività sportive all’aperto (quali: calcio, calcio a cinque, tennis, padel, etc.) e l’utilizzo dei relativi spogliatoi, NON occorre la Certificazione Verde. In ogni caso negli spogliatoi permane l’obbligo di mantenimento del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, di tenere correttamente indossata la mascherina, e di rispettare quanto indicato dalle “Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere”.